В ночь на понедельник, 28 октября, в британском городе Кембридж скончался известный правозащитник и писатель Владимир Буковский. Ему было 76 лет Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации Bukovsky Center («Буковский центр»).

«Он умер в 21:30 по Гринвичу (00:30 мск) в больнице «Эдденбрукс», — сообщила представитель пресс-службы организации. Согласно информации, распространенной в пресс-релизе, смерть наступила в результате сердечного приступа. В пресс-службе отметили, что в последние годы Буковский испытывал проблемы со здоровьем.

Владимир Буковский родился 30 декабря 1942 года в эвакуации в городе Белебей Башкирской АССР, в семье известного советского писателя и журналиста Константина Буковского. Первый его конфликт с властью произошёл в 1959 году — за участие в издании рукописного журнала он был исключён из школы. В 1960 году он вместе с Юрием Галансковым, Эдуардом Кузнецовым и другими становится одним из организаторов регулярных собраний молодёжи у памятника поэту Маяковскому в центре Москвы.

После арестов нескольких активистов «Маяковки» у Буковского был проведён обыск и изъято его сочинение о необходимости демократизации ВЛКСМ (впоследствии этот документ был квалифицирован следователем как «тезисы о развале комсомола»). Буковского, который к тому времени поступил на биолого-почвенный факультет Московского университета, не допустили к сессии и в конце 1961 года отчислили из университета.

В 1962 году Буковскому был поставлен диагноз «вялотекущая шизофрения», позднее он был обследован западными психиатрами и признан здоровым. В том же году в ходе суда над активистами «Маяковки» возникла угроза возбуждения уголовного дела против него, и он уехал в геологическую экспедицию в Сибирь, где провёл полгода.

В 1963 году был впервые арестован за изготовление двух фотокопий книги югославского инакомыслящего Милована Джиласа «Новый класс», запрещённой в СССР. Его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в Ленинградскую спецпсихбольницу; там он познакомился с опальным генералом Петром Григоренко, а впоследствии ввёл его в диссидентский круг. На свободу Буковский вышел в феврале 1965 года.

В начале декабря 1965 года принял активное участие в подготовке «митинга гласности» в защиту Андрея Синявского и Юлия Даниэля, за что снова был задержан и насильственно госпитализирован в Люберецкую психиатрическую больницу. Через несколько месяцев его отправили в институт имени Сербского, где он пробыл 8 месяцев. На Западе была организована широкая кампания в поддержку Буковского, в результате которой в Москву приехал представитель международной организации Amnesty International, сумевший добиться его освобождения в августе 1966 года.

В третий раз был арестован за организацию демонстрации протеста против ареста Александра Гинзбурга, Юрия Галанскова и их друзей, состоявшейся 22 января 1967 года на Пушкинской площади в Москве. На процессе в Московском городском суде Буковский не только отказался признать себя виновным, но произнёс резкую обличительную речь, которая широко распространялась в самиздате. Суд приговорил его к трём годам лагерей по статье 190.3 УК РСФСР (активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок).

Отбыв срок в лагере, Буковский в январе 1970 года вернулся в Москву и сразу же стал одним из лидеров сформировавшегося за годы его отсутствия диссидентского круга. Недолгое время своего пребывания на свободе (чуть больше года) он работал литературным секретарём, в том числе у писателя Владимира Максимова. Буковский дал несколько интервью западным корреспондентам, в которых раскрыл свою точку зрения о политических заключённых, подвергающихся психиатрическим репрессиям, сделав проблему карательной медицины достоянием гласности. В 1971 году Буковский обратился с письмом к зарубежным врачам-психиатрам и приложил к нему документы на 150 страницах, свидетельствовавшие о злоупотреблениях психиатрией в политических целях в СССР.

В документах, переданных Буковским, содержались копии заключений судебно-психиатрических экспертиз шести известных инакомыслящих, признанных в СССР невменяемыми, — Петра Григоренко, Натальи Горбаневской, Валерии Новодворской и др. В результате западные психиатры впервые получили возможность изучить копии психиатрических диагнозов, поставленных советскими психиатрами, участвующими в злоупотреблениях, изучить особенности их диагностических методов. На основании данных документов группа британских психиатров сделала вывод, что диагнозы этим шести диссидентам выставлялись исключительно по политическим мотивам.

29 марта 1971 года Буковского арестовали в четвёртый раз. Перед арестом в газете «Правда» была опубликована статья, в которой правозащитник был назван «злостным хулиганом, занимающимся антисоветской деятельностью». Статья в газете, тираж которой тогда исчислялся десятками миллионов экземпляров, принесла Буковскому всесоюзную известность.

Процесс над Буковским состоялся 5 января 1972 года в Московском городском суде. За «антисоветскую агитацию и пропаганду» его приговорили к 7 годам заключения (с отбыванием первых двух лет в тюрьме) и 5 годам ссылки — максимальный срок наказания по статье 70.1 УК РСФСР.

Срок отбывал во Владимирской тюрьме, затем в колонии Пермь-36. Находясь в заключении, в соавторстве со своим солагерником, психиатром Семёном Глузманом, написал «Пособие по психиатрии для инакомыслящих» — руководство, призванное помочь тем, кого власти пытаются объявить невменяемыми. В 1974 году Буковского возвратили во Владимирскую тюрьму как «злостного нарушителя режима». 18 декабря 1976 года Буковского обменяли на самого известного чилийского политзаключённого — лидера Коммунистической партии Чили Луиса Корвалана.

Вскоре после высылки из СССР Буковский поселился в Великобритании, окончил Кембриджский университет по специальности «нейрофизиология». Написал книгу воспоминаний «И возвращается ветер» (1978), изданную на многих языках, и книгу «Письма русского путешественника» (1980), посвящённую впечатлениям от жизни на Западе и сравнению её с советским режимом.

Буковский продолжал активно заниматься политической деятельностью: он стал одним из организаторов кампании по бойкоту московской Олимпиады-80. В 1983 году вместе с писателем Владимиром Максимовым, бывшим политзаключённым Эдуардом Кузнецовым и кубинским диссидентом Армандо Вальядаресом участвовал в создании международной антикоммунистической организации «Интернационал сопротивления», был избран её президентом. Участвовал в организации пропаганды в адрес Ограниченного контингента советских войск, введённого в декабре 1979 года в Афганистан.

В апреле 1991 года Буковский впервые после высылки посетил Москву по приглашению Бориса Ельцина. В сентябре 1991 года снова посетил СССР, был принят председателем КГБ В.Бакатиным; по собственному признанию, вывез из здания бывшего ЦК КПСС более 3 тысяч листов секретных документов. Летом 1992 года Буковский был предложен группой депутатов Моссовета кандидатом на пост мэра Москвы, но взял самоотвод. В октябре 1993 года поддержал разгон Съезда народных депутатов и Верховного Совета России.

В 2004 году Владимир Буковский стал соучредителем общественно-политического «Комитет 2008: Свободный выбор», в состав которого также вошли Гарри Каспаров, Борис Немцов, Владимир Кара-Мурза (мл.), Евгений Киселёв и другие оппозиционные политические деятели России.

В 2007 году Буковский получил обновлённый российский паспорт и был выдвинут кандидатом в президенты РФ от демократической оппозиции на выборах 2008 года. Центризбирком отклонил заявку Буковского, мотивируя отказ проживанием Буковского вне территории РФ последние 10 лет и отсутствием документов, подтверждающих его род занятий. 10 марта 2010 года Буковский подписал обращение российской оппозиции к гражданам России «Путин должен уйти».

Весной 2011 года Буковский подал иск в лондонский суд с требованием запретить выезд Михаила Горбачёва из Соединённого Королевства в связи с судебным преследованием по обвинению в преступлениях, предположительно совершённых им в должности генсека КПСС в Баку, Тбилиси и Вильнюсе. Эти усилия успеха не имели.

В марте 2014 года консульский отдел российского посольства в Лондоне вместо смены загранпаспорта Буковского (срок действия которого истёк в 2012 году) начал проверку наличия у него гражданства РФ. Посольство России в Лондоне не смогло подтвердить гражданство Буковского, посоветовав ему получить российскую визу по британскому паспорту. В ноябре 2014 министерство иностранных дел РФ признало обоснованным отказ посольства России в Лондоне выдать Буковскому новый паспорт и разъяснило, что считать его гражданином России нельзя.

В октябре 2014 года полиция Великобритании провела обыск в доме Буковского в Кембридже, после того как ей стало известно, что с компьютера, находящегося в этом доме, осуществлялись заходы на сайты с детской порнографией. На электронных устройствах в доме Буковского были обнаружены около двадцати тысяч фото и видео с несовершеннолетними, в том числе с малышами (по словам прокурора, сам Буковский заявил полиции, что скачивал изображения детей, только если им было не меньше шести-семи лет).

27 апреля 2015 года Королевская прокуратура Великобритании предъявила Буковскому обвинения в хранении и изготовлении (под «изготовлением» имеется в виду скачивание из интернета на жёсткий носитель обвиняемого) детской порнографии. Тогда же Буковский сообщил о своей тяжёлой болезни, пояснив, что «шансы на выздоровление совершенно неопределённые». 7 мая 2015 года Буковскому в Германии была сделана операция на сердце, в ходе которой заменены два клапана.

В августе 2015 года Буковский подал в суд на Королевскую прокурорскую службу Великобритании, обвинив её в клевете. 20 апреля 2016 года Буковский объявил голодовку, добиваясь снятия обвинений, которые предъявили ему правоохранительные органы Великобритании. Обвинения не были сняты, и 28 июля 2016 года Высокий суд Лондона отклонил обвинение Буковского в адрес Королевской прокуратуры, поскольку она и ранее, как установил суд, не заявляла об участии Буковского в сексуальных действиях непосредственно в отношении детей, а также в присутствии на месте совершения таких действий или съёмке фотографий таких действий. Представитель прокуратуры разъяснил в суде, что Буковский обвинялся не более чем в «совершении элементов указанных преступлений» — по «пяти случаям изготовления непристойных фотографий детей», а также по пяти случаям «владения такими фотографиями». Буковский назвал решение Высокого суда возмутительным.

12 декабря 2016 года в Кембридже начался судебный процесс по данному делу. На первом заседании суда обнаружилось, что большая часть файлов, содержащих детскую порнографию и обнаруженных на компьютере Буковского, никогда не проигрывалась в видеоплеерах и не открывалась в приложениях для просмотра фото.

По словам прокурора, ничто не указывает на то, что непристойные изображения детей были размещены на компьютерах Буковского извне. Прокурор также рассказал, что Буковский заявил полицейским, что в конце 1990-х годов он заинтересовался проблемой контроля и цензуры в интернете, в том числе в связи с распространением детской порнографии, и в рамках исследования этого вопроса изучал доступность и содержание сайтов с детским порно. По словам прокурора, Буковский показал, что «он полагал, что не причинял никому вреда и не совершал никаких преступлений, рассматривая эти изображения» и что со временем этот интерес превратился у него в хобби, сродни «коллекционированию марок».

Судебный процесс над Буковским несколько раз откладывался в связи с его состоянием здоровья. В июле 2017 года он был отложен до февраля 2018 года. 12 февраля 2018 года судебный процесс был приостановлён по состоянию здоровья Буковского.