Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в Шумилинском районе.

Об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько, передает БЕЛТА.

Вечером 25 октября 32-летняя женщина сообщила в правоохранительные органы о том, что на ее супруга напал с ножом их общий знакомый. Она также рассказала о месте совершения преступления: в лесу следователи нашли тело 37-летнего мужчины.

По предварительным данным, супруги днем пошли в лес собирать ягоды, а когда вернулись к своему автомобилю, их ожидал 41-летний знакомый. Во время ссоры он ударил мужчину ножом. Жена потерпевшего убежала, а нападавший скрылся.

Сейчас мужчина задержан, он скрывался в Городокском районе. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК (убийство).