Почти 80% регионов с напряженной ситуацией на рынке труда в текущем году улучшили свои показатели.

Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на телеканале «Беларусь 1» в программе «Главный эфир».

В начале 2019 года было 53 региона, которые имели непростую ситуацию на рынке труда. Наблюдались положительные сдвиги и почти 80% проблемных регионов улучшили свои показатели.

Сейчас Министерство труда и соцзащиты готовит актуальный список на 2020 год — перечень проблемных регионов будет сокращен.