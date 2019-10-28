Цифровая трансформация экономики должна стать основным приоритетом развития Беларуси, что подразумевает перестройку бизнес­-процессов.

Об этом было сказано на международном форуме по банковским информационным технологиям «БАНКИТ­2019».

Безнал — в массы. Выступая на форуме, заместитель председателя Правления Нацбанка Дмитрий Калечиц заявил, что роль регуляторов в мире возрастает, равно как и важность более тесного контакта с рынком. В целях максимальной доступности финуслуг для потребителей очень важно развивать проект, касающийся open API. Нацбанк выделил в нем три направления: наглядность и доступность сводной информации по банковским продуктам; простые и удобные сервисы; получение регуляторами необходимой информации из банков напрямую из их систем.

Говоря о развитии платежной системы, Дмитрий Калечиц отметил, что в 2018 году было проведено свыше 78 млн платежных инструкций более чем на 580 млрд руб. «Карточных транзакций проведено более 1,3 млрд на сумму порядка 30 млрд руб., примерно по 300 операций на одну карточку за год. Мы планировали достичь 40 % безнала в розничных платежах в следующем году, но на середину этого уже достигли показателя в 44 %», — сообщил представитель регулятора.

За ЕРИП не угнаться. Нацбанк расширяет перечень услуг для физлиц. С банковским сообществом активно обсуждается проект указа о внедрении базового счета, реализуется проект по выдаче покупателям наличных денег с карточек в кассах магазинов.

«Мы видим большой потенциал в расширении возможностей использования новых способов при осуществлении безналичных расчетов за приобретаемые товары, работы, услуги. Это мобильные приложения, QR-коды, биометрия», — заявил Дмитрий Калечиц.

Он отметил, что QR-код уже активно используется при оплате «коммуналки» и очень удобен белорусам: нет необходимости искать услугу в раскидистом дереве ЕРИП. Потенциал данного направления огромен, и Нацбанк ожидает активного подключения банков.

Представитель регулятора напомнил, что 1 июля была запущена система мгновенных платежей (в ней работают 11 банков) и обеспечен прием всех платежей, в том числе налоговых и таможенных. Тем не менее пока в СМП проведено всего 3 тыс. операций. Ей пока очень далеко до ЕРИП, в которой более 18 тыс. производителей принимают деньги за 62 тыс. услуг. Наблюдается активный рост как по сумме, так и по объему: в частности, за девять месяцев 2019 года принято свыше 350 млн платежей.

Смарт-контракты на горизонте. В банковской системе физлицам доступно 73 % услуг, юрлицам — 70 %, причем эти показатели увеличиваются. В системе дистанционного банковского обслуживания наиболее популярен интернет-банкинг — 6,726 млн карточек. Активно набирает обороты и мобильный банкинг: за семь месяцев текущего года численность держателей карточек увеличилась на 54,1 %, до 4,054 млн пользователей, а в интернет-банкинге — только на 2,3 %.

«Это говорит о том, что лицом финансового учреждения становится в значительной степени их мобильное приложение, сайт. Дистанционное взаимодействие становится ключевым каналом, что является отражением цифровой трансформации, модели взаимодействия банков и клиентов», — считает Дмитрий Калечиц.

Он подчеркнул, что представить цифровую трансформацию без удаленной идентификации невозможно, и напомнил, что в понедельник вступил в силу указ № 148, существенно расширяющий функционал Межбанковской системы идентификации. Согласно документу, доступ к базе данных получили госорганы, страховые, лизинговые, микрофинансовые организации, форекс-компании, почтовые организации и «иные лица, которые осуществляют финансовые операции».

Биометрия, по словам спикера, открывает новые возможности: клиентом белорусского финучреждения может стать человек, даже не находящийся в Беларуси. «В одном шаге от вступления в силу находится нормативно-правовой акт, который позволит осуществлять сделки посредством смарт-контракта», — рассказал

зампред.

Россия — в приоритете. Дмитрий Калечиц сообщил, что развитию системы мгновенных платежей в Беларуси поспособствует ее интеграция с подобными системами соседних государств, в первую очередь России. «Мы видим перспективы в развитии данной системы как продолжение развития всей платежной инфраструктуры. В ряде стран мира она рассматривается как важное направление улучшения эффективности трансграничных платежей. Для себя мы видим большой потенциал интеграции нашей системы с системами стран-соседок. Обсуждается такой вопрос с Российской Федерацией», — заявил представитель Нацбанка.

Он рассказал, что на заключительной стадии находится процесс подписания соглашения между центральными банками стран ЕАЭС. Оно будет способствовать обмену информацией, касающейся функционирования трансграничных платежных систем.

«Внедрение цифровых технологий — это ключевой элемент стратегического развития страны. Цифровая трансформация экономики должна стать основным приоритетом программы социально-экономического развития нашей страны на предстоящую пятилетку и основой для достижения устойчивых темпов экономического роста и повышения благосостояния населения. Это предполагает прежде всего глубокое переосмысление и перестройку бизнес-процессов во всех сферах экономики. При этом важно, чтобы именно государство стало активным проводником данных новаций. Мы открыты для обсуждения любых предложений по внедрению в банковскую практику цифровых технологий», — резюмировал Дмитрий Калечиц.