Французские ученые Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) изучили древнеегипетскую мумию кошки и выяснили, что находится внутри нее с помощью рентгеновского сканирования. Об этом сообщает издание Le Figaro.

На основе рентгеновских снимков исследователи создали 3D-реконструкцию мумии, возраст которой составляет 2500 лет. Модели были изучены с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности. Оказалось, что внутри мумии находятся останки сразу нескольких кошек. Ученые выявили три хвоста и пять задних лап, а у одной из кошек череп был заменен на текстильный шарик.

По словам археологов, бальзамирование сразу нескольких животных, возможно, являлось распространенной практикой. Однако это следует подтвердить на других известных мумиях кошек.