Президент Трамп: лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади мертв

Президент подчеркнул решимость США в борьбе с терроризмом

Как заявил в воскресенье президент Трамп, американские военные провели операцию в Сирии, в результате которой был убит лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади.

Обратившись к гражданам США по телевидению, президент рассказал о проведенной операции.

«Прошлой ночью Соединенные Штаты совершили правосудие над террористическим лидером номер один в мире», – заявил президент.

«Ни один американский военнослужащий не погиб в ходе операции», – отметил Трамп. Он добавил, что убито много боевиков аль-Багдади. Позднее он уточнил, что во время операции была ранена принадлежащая военным служебная собака.

По словам президента, лидер ИГ пытался бежать по подземному ходу, «непрерывно скуля, плача и крича».

Трамп уточнил, что аль-Багдади привел в действие пояс смертника, из-за чего погибли трое детей. По его словам, в результате взрывов подземный ход обрушился. Захваченные боевики «Исламского государства» взяты под стражу, отметил он.

Сообщается также, что в ходе операции использовались вертолеты, самолеты и беспилотники.

По словам Трампа, аль-Багдади умер «как трус» и «как собака». Он сказал, что через 15 минут после его смерти тест ДНК дал положительный результат.

«Они взяли его ДНК, передали его лабораторным специалистам, [которые находились там, чтобы провести] анализ на месте», – пояснил Трамп позднее, отвечая на вопросы журналистов. Для этого военным пришлось пробраться к телу Багдади через обломки в «тупиковом» туннеле.

Президент назвал операцию против аль-Багдади «невероятным успехом». Он сказал, что американским солдатам потребовались «секунды», чтобы прорваться в строение.

Высоко оценив мужество и профессионализм американских военных, Трамп также выразил признательность Турции, России и Ираку за содействие. В то же время он отметил, что Россия не знала о характере американской операции.

Когда восемь американских вертолетов приблизились к месту операции, по ним был открыт огонь, который был «немедленно подавлен», сообщил Трамп.

Президент сообщил, что начал получить очень позитивную информацию о местонахождении Багдади месяц назад, и знал о предполагаемом проведении спецоперации за три дня.

Он сказал, что наблюдал за ее ходом вместе с министром обороны Марком Эспером, главой Объединенного комитета начальников штабов генерал-майором Робертом О’Брайеном и другими.

Кроме того, Трамп сказал, что он не пересматривает решение о выводе американских войск из Сирии.

Отвечая на вопрос о преемниках лидера «Исламского государства», президент сказал, что США «уже держат их в поле зрения».

Когда его спросили, уведомлял ли он об операции спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, Трамп заявил, что хотел «сделать все, чтобы это держалось в тайне».

Ранее представитель правительства США подтвердил, что прошлой ночью военные США нанесли удар по аль-Багдади в провинции Идлиб. Сообщается, что во время операции лидер ИГ подорвал себя с помощью пояса смертника и что идет идентификация убитого по его ДНК.

В июле в докладе ООН сообщалось, что «среди людей, которые перебрались в провинцию Идлиб», были высокопоставленные лидеры «Исламского государства».

Ошибочные сообщения о смерти Багдади поступали несколько раз.

Последняя аудиозапись, на которой, предположительно, был записан его голос, была опубликована в сентябре. Говорящий говорил, что война против США и их союзников далека от завершения.

В более чем 30-минутном обращении предполагаемый Багдади говорил о том, что США «погрязают в трясине Ирака и Афганистана», отметив, что Вашингтон не в силах помочь своим союзникам в регионе и в мире.

«Теперь он может лишь заниматься пустыми разговорами и давать ложные обещания своим партнерам», – говорил голос на записи.

«Колеса истощения по милости Аллаха крутятся хорошо, ежедневно и на разных фронтах», – добавил голос.

В 2016 году США предложили награду в 25 миллионов долларов за информацию, которая помогла бы привлечь Багдади к ответственности. Был только один другой человек, лидер «Аль-Кайды» Айман аль-Завахири, за которого предлагали столь высокую награду.

Багдади родился в 1971 году в иракской Самарре. В какой-то момент между 2003 и 2009 годом он был захвачен американскими войсками и содержался в центре содержания заключенных Кэмп-Букка, после чего был освобожден.

В 2014 году он провозгласил создание «халифата» «Исламского государства» в Сирии и Ираке, а себя – халифом.

«Исламское государство» быстро взяло под контроль значительную часть Ирака и Сирии и на своем пике контролировало до 40 процентов Ирака.

В июле 2017 года иракское правительство объявило о победе над «Исламским государством» в Мосуле. Премьер-министр Хайдер аль-Абади объявил о полной победе над группировкой боевиков в декабре 2017 года.

В марте 2019 года поддерживаемые США Сирийские демократические Сирии объявил об освобождении Багхуза – последней территории Сирии, которую контролировало «Исламское государство».