Фото: Pixabay

Последние переносы рабочих дней, с которыми столкнуться белорусы в этом году, произойдут в начале ноября.

Правительство приняло постановление, в котором сказано, что 8 ноября (пятница) будет выходной, а отрабатывать его будут белорусы 16 ноября (суббота).

Официальным выходным станет 7 ноября — День Октябрьской революции. Получается, что белорусы будут отдыхать 4 дня подряд – с 7 по 10 ноября.

Однако иной порядок переноса рабочего дня разрешается устанавливать организациям с учетом специфики производства (работы).

Напомним, ранее мы писали, что утвержден график переносов на следующий год. Как белорусы будут отдыхать на новогодние праздники можно узнать по ссылке.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА