Последние переносы рабочих дней, с которыми столкнуться белорусы в этом году, произойдут в начале ноября.

Правительство приняло постановление, в котором сказано, что 8 ноября (пятница) будет выходной, а отрабатывать его будут белорусы 16 ноября (суббота).

Официальным выходным станет 7 ноября — День Октябрьской революции. Получается, что белорусы будут отдыхать 4 дня подряд – с 7 по 10 ноября.

Однако иной порядок переноса рабочего дня разрешается устанавливать организациям с учетом специфики производства (работы).

Напомним, ранее мы писали, что утвержден график переносов на следующий год. Как белорусы будут отдыхать на новогодние праздники можно узнать по ссылке.