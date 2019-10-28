Глава государства Александр Лукашенко заслушал доклад о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для Беларуси, а также предложения по реагированию, передает БЕЛТА.

В мероприятии приняли участие государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, министр обороны Беларуси Андрей Равков и начальник главного разведывательного управления — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Павел Тихонов.

«Это, конечно, бронетанковый кулак. Не надо преуменьшать значение. Но 30 танков и 30 бронемашин это просто смешно против белорусской армии. Мы же, как я часто говорю, четыре модернизации своей армии провели, и мы прекрасно понимали, какие кулаки будут созданы у наших границ, и с каким противником мы не дай бог сможем столкнуться, — сказал белорусский лидер. — Мы к этому готовились. Поэтому 30 танков просто смешно для нашей армии. Мы даже никаких телодвижений можем не предпринимать, чтобы противостоять».

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что вопрос в другом. «Никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. Никогда такого не было. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент. И это во-первых. Во-вторых, естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием. Мы миролюбивое государство, мы не хотим воевать», — заявил президент.

Об уроках прошлого и адекватной реакции

Александр Лукашенко напомнил, что несколько дней назад поручил разработать и в самое ближайшее время представить ему план мероприятий по адекватному реагированию на действия, связанные с размещением в Литве в непосредственной близости у границы с Беларусью бронетанковой техники и контингента Вооруженных сил США.

«Я внимательно следил за СМИ, тем, как это воспринимается нашими политологами, специалистами, журналистами, какая реакция в нашем обществе. Не скажу, что она правильная, с моей точки зрения», — заметил президент.

Он заявил, что, исходя из доклада разведывательного управления, посмотрел на дислокацию войск НАТО в Западной Европе, а также роль перебрасываемых американцами сил. «Идет переброска. И наша разведка это фиксирует. Молодцы. От момента выгрузки в латвийском порту в Риге до следования к месту дислокации мы имеем все данные, — рассказал Александр Лукашенко. — Полтысячи где-то военных, до 600 человек, которые перебрасываются к нашей границе. Где-то 29-30 танков, бронемашины со всем сопутствующим персоналом».

Александр Лукашенко отметил, что, отслеживая разного рода заявления политиков, журналистов, блогеров и шарлатанов, видит некие конспирологические версии. «Никакой здесь конспирологии нет. Еще раз подчеркиваю: эта бригада не соперник нашим Вооруженным Силам. Мы, откровенно говоря, можем справиться с ними даже нашими мобильными десантно-штурмовыми подразделениями, которые выполняют соответствующие функции. У нас у самих достаточно сил и средств для того, чтобы реагировать на подобные вещи, и не только на подобные. Поэтому не надо тут призывать весь мир встать на защиту Беларуси. Мы сами себя сможем защитить», — подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства отметил, что Беларусь за прошедшие столетия уже неоднократно страдала от чужих войн. «Страница войн для белорусского народа уже перевернута. Наша политика понятна: мы хотим, чтобы в этом регионе и Европе в целом — нашем общем доме — был мир. Но, видимо, кому-то неймется», — констатировал президент.

Он напомнил о некоторых уроках прошлого, когда перед началом Великой Отечественной войны уверяли, что войны не будет, а с гитлеровской Германией подписывались договоры. «Нас всегда нацеливали тогда не отвечать на провокации. И мы, сложив руки, имея в Украине и Беларуси колоссальные силы, потеряли Украину и Беларусь в считанные месяцы», — сказал глава государства.

«Поэтому да, мы принимаем заявления политиков Европы и Америки, военных наших коллег о том, что они миролюбивые люди и не собираются с нами воевать. Мы это слышим, понимаем, принимаем, но исходя из уроков прошлого порох должны держать сухим и на любые акции подобного рода мы должны адекватно реагировать. Никакого бряцания оружием. Ни в коем случае!» — отметил Александр Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что в Беларуси не будут по поводу этой ситуации выдавать разные фейки в СМИ, как это происходит у некоторых сильных мира сего. «Нам эти фейки не нужны. Мы должны четко сказать людям, как мы на это будем реагировать и сколько это будет стоить. И своим соперникам тоже», — добавил глава государства.

«В паспорта смотреть не будем»

«Вы видите по событиям в Сирии. Если американцы с бензовозами или без бронетехники, и даже без оружия, все стараются подальше от них держаться. Только бы не столкнуться с американцами, потому что на них обрушится какая-то несокрушимая мощь. Это надо учитывать. Армия США, НАТО, расквартированное здесь в Европе, это действительно мощь. Но американцы должны понимать: не дай бог, какое-то столкновение, то мы (люди военные) в паспорта смотреть не будем. Кто против нас будет воевать — американцы, литовцы, немцы или еще кто-то… Мы в паспорта не смотрим».

Литовских политиков и руководство Литвы Александр Лукашенко предупредил, что рассматриваются разные варианты ответов не только на переброску вооруженных сил, но и на среднее и дальнее будущее: «Среднесрочное будущее — это их учения. Прежде всего это вам поручение — военным — подготовиться к их учениям. Они проводят свои учения — мы, к примеру, реагируя на это, проводим свои учения или еще что-то. Это вы мне сегодня доложите».

«А литовцы должны понимать, что адекватные ответы — это одно. Но у нас достаточно сил и средств для того, чтобы ответить асимметрично, как сегодня принято у политиков говорить», — подчеркнул глава государства.

О факторе близости БелАЭС

Президент обратил внимание, что полигон Пабраде, где размещаются соответствующие силы, находится буквально в нескольких километрах от Белорусской атомной станции. «Поэтому надо быть здесь поаккуратнее. Не дай бог, второй Чернобыль. Европа его не переживет», — предупредил белорусский лидер.

Он отметил, что в Беларуси хорошо защитили атомную станцию с воздуха: «Мы там создали целый противовоздушный полк с новейшим вооружением — «Тор-М2″ (зенитный ракетный комплекс. — Прим. БЕЛТА) — недавно закупили и перебросили туда. Наши военные владеют этим оружием в совершенстве».

Президент заявил, что надо подумать и о более серьезной наземной защите АЭС. Александр Лукашенко при этом выразил уверенность, что в Литве понимают, что если вдруг случится нештатная ситуация на атомной станции, то мало не покажется по обе стороны границы.