В ближайшие дни в Беларуси похолодает, обещают синоптики Белгидромета. Термометры будут показывать не выше +7. При этом ожидаются дожди с мокрым снегом, а по утрам слабые туман и гололед.

Во вторник 29 октября ночью 0..+6, днем +3..+8, по югу до +10. Местами кратковременные дожди, днем по северу с мокрым снегом.

В среду 30 октября ночью 0..-5, днем 0..+5, по юго-западу до +7. Ночью местами кратковременные осадки, в основном мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, слабый гололед.

В четверг 31 октября ночью -4..+1, местами до -6, днем +1..+7. Местами, в основном по северной половине, кратковременные осадки – мокрый снег и дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман, слабый гололед.

В пятницу 1 ноября ночью -3..+2, при прояснениях до -6, днем от -1 по северо-востоку до +7 по юго-западу. Местами, в основном по северо-восточной половине, кратковременные осадки – мокрый снег и дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед.

В субботу 2 ноября ночью -3..+2, при прояснениях -4..-6, днем 0..+7. Преимущественно без осадков. В отдельных районах туман, ночью и утром слабый гололед.

В воскресенье 3 ноября ночью 0..+5, при прояснениях -1..-4, днем 0 ..+7, по юго-западу до +10. Местами кратковременные осадки – дождь, по северо-востоку с мокрым снегом. В отдельных районах туман, ночью и утром слабый гололед.