Сокращение декретного отпуска в Беларуси на один год может привести к существенному росту ВВП.

К такому выводу пришли эксперты Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова и Лев Львовский в своей работе «Демография и экономический рост». Следует отметить, что по мнению специалистов, демография сегодня является одним из наиболее проблемных направлений в белорусской экономической политике. Поэтому данная тема будет обсуждаться в ходе нового проекта «Открытый диалог по экономическим реформам», который BEROC начинает 29 октября совместно с Press Club Belarus. В ходе проекта наиболее важные темы реформ будут обсуждать эксперты, журналисты и представители госорганов.

Длинный декрет негативно влияет на рождаемость в городах

Исследование, проведенное Катериной Борнуковой и Львом Львовским показало, что общий экономический эффект от перехода к двухлетнему декретному отпуску может достичь 2.7% от ВВП.

«Влияние длительного декретного отпуска на ВВП происходит через несколько каналов. Самый очевидный из них — женщины сидят в декрете и не работают, а значит, не вносят вклад в ВВП. Помимо этого, происходит ухудшение человеческого капитала. В тот период, когда люди не работают, они теряют человеческий капитал», — рассказал Лев Львовский в интервью порталу Thinktanks.by.

Катерина Борнукова пояснила, что в 2018 году в декретном отпуске находилось 5.98% трудоспособного населения. «Если декретный отпуск уменьшить на треть, то около 2% трудоспособных людей вернется на свои рабочие места. В итоге, по нашим оценкам, рост ВВП за счет увеличения занятости составит 1.3%», — сказала эксперт.

Что касается потери человеческого капитала за время нахождения в декретном отпуске, то здесь речь идет о снижении квалификации, ухудшении навыков за время длительного отсутствия на рабочем месте. «Человеческий капитал – это общее мерило производительности. Если ты надолго перестаешь работать, ты отстаешь от новых тенденций, ты не знаешь, как меняется мир, то есть как специалист ты устареваешь. Во многих сферах можно довольно точно оценить, как это влияет на производительность. В случае сокращения декретного отпуска на год можно прогнозировать рост ВВП еще на 1.4% за счет невымывания человеческого капитала. То есть общий рост за счет суммирования двух факторов составит 2.7%», — считает Катерина Борнукова.

Длинный декретный отпуск отражается не только на ВВП. Лев Львовский, в частности, отметил: «Зная, что женщины потенциально могут уйти в столь длительный декрет, компании либо менее склонны нанимать женщин, либо компенсируют эти риски более низкими, чем у мужчин, зарплатами. Из-за такого гендерного разрыва уменьшается желание некоторых женщин работать, что снижает потребность в яслях. Таким образом, услугами яслей сложно воспользоваться и женщинам, ориентированным на карьеру, в результате они выбирают не иметь детей или иметь меньше, чем хотелось. Так что в конечном итоге это негативно влияет на демографическую ситуацию». Данное утверждение, правда, верно лишь для городов, поскольку из-за низких зарплат в сельской местности женщины предпочитают рожать по несколько детей и жить на пособие в декретном отпуске.

Частные детсады и декрет для отцов – часть решения проблемы

По мнению экспертов, полученные ими данные говорят о необходимости сокращения декретного отпуска. «Положительных последствий длинного декрета мы не наблюдаем. Несмотря на то, что оплачиваемый декретный отпуск у нас один из самых длинных в мире, дети в Беларуси по состоянию здоровья и уровню развития не отличаются от сверстников из других развитых странах с гораздо более короткими декретами», — сказал Лев Львовский.

По мнению эксперта, в вопросе продолжительности декретного отпуска можем ориентироваться на опыт других развитых стран. «Реформу в любом случае следует делать постепенно. Для начала можно попробовать уменьшить декретный отпуск до двух лет, и это тоже будет длинный по мировым меркам декрет. При этом важно сократить не общий размер пособия, а только время: если государство будет выдавать то же суммарное пособие за более короткий срок, люди не будут говорить, что их обокрали. Пособие не должно сокращаться и в том случае, если женщина в этот период выходит на работу или начинает подрабатывать», — считает Лев Львовский.

Следует отметить, что сокращение декретного отпуска чревато дополнительными расходами, а именно – вложениями в инфраструктуру. «Учитывая, что рождаемость падает, и количество детей сокращается, можно найти способ более эффективно использовать уже существующие детские сады и адаптировать их для малышей. Но если этого будет недостаточно и потребуется строительство новых садов – это также будет вложением в детей: международные исследования показывают, что социализация детей начиная с полутора лет благоприятно сказывается на их развитии», — говорит Катерина Борнукова. По мнению Льва Львовского, «также следует упростить законодательство, чтобы было легче создавать частные детсады. Одна из моделей – мини-ясли: одна женщина сидит с 3-6 детьми, и таким образом дает возможность работать еще нескольким мамам. Сейчас официально создать такой бизнес практически невозможно. Помимо этого, государство может способствовать созданию рабочих мест с гибким графиком работы и принимать другие меры, которые позволят совмещать родительство с работой».

Еще одним способом решения проблемы является декретный отпуск для отцов, который становится все более распространенным в разных странах. Как рассказала Катерина Борнукова, в Швеции есть определенный срок декретного отпуска, который может использовать только отец, и это приводит к улучшению позиций женщин на рынке труда.

«Нам следует обратить внимание на Швецию, которая ориентирована на создание среды и законов, способствующих совмещению карьеры и воспитания детей. Я думаю, это поможет увеличить рождаемость в городах, где сегодня живет более 80% населения Беларуси. В том числе — благодаря изменению представлений о материнстве: сегодня многим молодым женщинам рождение детей представляется крестом на карьере и усилением зависимости от мужа. Нужно, чтобы эти представления изменились, и рождение детей стало частью обычной современной жизни», — считает Лев Львовский.