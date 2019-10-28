Житель столицы, который работал курьером в интернет-магазине, вынес из офиса 9 мобильных телефонов и крупную сумму денег, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

31-летний горожанин ночью проник в здание магазина, высверлил замок в двери офиса и забрал оттуда мобильные телефоны, 32 тыс. рублей и 3,5 тыс. долларов. А чтобы сбить сотрудников милиции со следа, минчанин оставил записку, исходя из текста которой можно было подумать, что к краже причастны конкуренты магазина. При этом накануне он вместе с другим курьером привезли на хранение в офис крупную сумму денег, вырученную от продажи телефонов.

Несмотря на все старания вора, его задержали. Мобильные телефоны и часть денег у него удалось изъять. Известно, что некоторую сумму мужчина передал своей сестре, чтобы та смогла погасить кредит, который ранее взяла для покупки квартиры.

Материалы, собранные по факту произошедшего, переданы в Московский РОСК Минска. Там действиям мужчины будет дана правовая оценка. Отмечается, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств.