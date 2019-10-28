Брюссель согласился отложить выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) до 31 января 2020 года. Об этом глава Евросовета Дональд Туск написал на своей странице в Twitter.

Как отметил Туск, 27 стран-членов ЕС согласились принять просьбу Лондона о переносе срока. В скором времени это решение будет принято формально, добавил он.

BBC News отмечает, что в настоящее время британский парламент готовится голосовать по предложению премьер-министра Бориса Джонсона о всеобщих досрочных выборах 12 декабря.

Ранее Великобритания попросила отложить Brexit с 31 октября до 31 января, поскольку договор об условиях выхода страны из Евросоюза пока так и не ратифицирован.