Американский кинорежиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, сообщается в твиттере премии.

Как отмечает The Hollywood Reporter, во время церемонии награждения, прошедшей в Лос-Анджелесе, Линч был немногословен. «У вас очень интересный вкус», — сказал режиссер.

Также почетную награду получила итальянский режиссер Лина Вертмюллер, которая в 1977 году стала первой из пяти женщин в истории, выдвинутых на «Оскар» в номинации «Лучший режиссер». Во время выступления 91-летняя Вертмюллер предложила дать «Оскару» женское имя, например, назвать его Анной. «Мы хотим Анну, женский „Оскар“», — кричали зрительницы, собравшиеся в зале.

Почетные награды также получили американский актер Уэс Стьюди и актриса Джина Дэвис.