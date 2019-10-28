РУП «Белпочта» временно приостановило работу сервиса по перенаправлению международных регистрируемых почтовых отправлений для получения через почтомат. Как поясняет пресс-служба предприятия, сделано это по техническим причинам.

Судя по информации, размещенной на сайте «Белпочты», в стране сейчас насчитывается 20 почтоматов. Из них 11 – в Минске, по одному – в каждом областном центре, еще по одному – в Бобруйске, Борисове, Лиде и Орше.

Почтоматы в стране появились в 2018 году. Принцип их работы следующий.

Клиент сам решает, будет он забирать посылку из почтомата или в почтовом отделении. Если первое, он должен перенаправить ее в нужное ему устройство самообслуживания через личный кабинет на сайте «Белпочты».

О том, что посылку уже можно забрать из почтомата, клиента проинформируют SMS или письмом на электронную почту, где будет указан код для открытия ячейки и срок, который она будет там находиться (72 часа).

Если посылка платная (наложенный платеж и так далее), почтомат сообщит о сумме, которую нужно оплатить. Оплата производится только банковской картой. После этого ячейка сама открывается.