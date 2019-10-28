Белорусы стали чемпионами мира по робототехнике и программированию

Команда из Беларуси одержала победу на международном соревновании по робототехнике и программированию в Дубае, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на сайт FIRST Global Challenge.

Первым о триумфе белорусской команды сообщил на своей странице в социальной сети Facebook ее руководитель — преподаватель кафедры информатики и МПИ БГПУ имени М. Танка Александр Францкевич.

Всего в турнире участвовало 189 команд. Беларусь представляли два школьника – ученики 10 и 11 классов и три студента – два из БГУ и один из БГУИР.

FIRST Global Challenge — ежегодное соревнование по робототехнике, организатором которого выступает международная ассоциация International First Committee Association. В этом году конкурс назывался «Ocean Opportunities». Перед участниками стояла задача очистить океан от загрязняющих веществ с помощью роботов.