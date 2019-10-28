Авторы обращения уверены, что изменения скажутся положительно как на отдыхе белорусов, так и на других сферах общественной жизни.

Белорусы попросили правительство сделать 31 декабря и 2 января выходными днями без переносов на другие дни, соответствующую онлайн-петицию подписали уже более тысячи человек, сообщает Sputnik.

В первой половине октября правительство приняло график переноса рабочих дней на следующий год. Согласно решению Совмина, рабочий день со 2 января перенесен, однако граждан это не устраивает, и они просят правительство отменить постановление.

«И в этой связи просим установить 31 декабря и 1, 2 января (начиная с 2019 и 2020 годов и в последующие годы) полноценными выходными днями на государственном уровне, без переносов на другие дни», – говорится в петиции.

Авторы обращения полагают, что такие изменения «очень положительно скажутся как на отдыхе граждан Республики Беларусь, так и на других сферах общественной жизни (экономической, политической и иных)».

Под соответствующей онлайн-петицией уже оставили свои «подписи» более тысячи человек. Как указано на портале, отправлено обращение в правительство будет через 37 дней.