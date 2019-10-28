В этом году Беларусь значительно улучшила свои позиции в рейтинге благосостояния граждан.

Мы попали в группу с показателем от 5 до 25 тысяч долларов на человека. Ежегодный глобальный отчет о благосостоянии жителей разных стран опубликовал швейцарский банк Credit Suisse на своем официальном сайте.

Ну и еще, про статистику мировую, которая дает повод порадоваться за наших женщин.

В рейтинге самых безопасных стран для прекрасной половины, составленным американским журналом National Geographic, Беларусь первая среди стран СНГ. Судя по списку, нам ещё есть куда стремиться. Мы, конечно, первые в нашем регионе, но имеем все шансы закреплять результат и двигаться дальше.

В работе над рейтингом «Женщины, мир и безопасность» применялись три основных показателя: вовлеченность в общественно-политическую и экономическую жизнь, безопасность и справедливость, которая обычно понимается как отсутствие дискриминации.