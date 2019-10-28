В Евразийском банке развития констатируют, что Беларусь не получит финальный, седьмой транш на $200 млн из финкредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на $2 млрд.

«Период доступности средств финансового кредита из средств ЕФСР Республике Беларусь истек 30 июня 2019 года, и с вопросом о его дальнейшем продлении Минфин Беларуси к Управляющему (в ЕАБР – ИФ) не обращался. С учетом этого, дискуссии по вопросу 7 транша не имеют юридической почвы», — заявил агентству «Интерфакс-Запад» представитель пресс-службы ЕАБР.

Как сообщалось, Беларусь получила шесть из семи траншей финкредита ЕФСР на $2 млрд, решение о предоставлении которого Минску было принято в марте 2016 года. Шестой транш на $200 млн был предоставлен Минску в октябре 2018 года. Реализация мер по седьмому траншу должна была завершиться 1 января 2018 года.

Минфин республики рассчитывал на получение седьмого транша стабкредита ЕФСР в апреле, затем обратился с предложением о продлении периода доступности. Фонд продлил период доступности средств для Минска до конца первого полугодия.

Белорусские власти неоднократно выражали недоумение по поводу отсутствия решения о предоставлении Минску $200 млн финального транша из стабкредита ЕФСР.

В августе министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой заявлял, что ЕФСР может выделить Беларуси финальный транш после подписания программы интеграции Беларуси и РФ.

«Переговоры (по предоставлению последнего транша — ИФ) находятся на той же стадии, что и полгода назад, и год назад. Они ожидают подписания программы интеграции с Российской Федерацией. И уже, я думаю, после этого мы очень быстро завершим переговоры», — сказал тогда Крутой.