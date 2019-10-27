Ватикан попросили разрешить женатым мужчинам в Амазонии принимать сан священников, пишут «Известия».

Об этом с заявлением к папе римскому Франциску обратилось собрание ватиканских епископов.

Синод отмечает, что такая реформа поможет решить проблему с нехваткой священников, так как в регионе верующим иногда приходится ждать годы для того, чтобы принять участие в церковных обрядах.

Согласно заявлению Ватикана, в священники будут брать мужчин, которые «законно создали стабильную семью», а также пользуются уважением сообщества и имеют соответствующее церковное образование.

Отмечается, что специальная комиссия в Ватикане проведет голосование и передаст решение папе римскому, который примет окончательное решение. Вопрос может быть рассмотрен до конца года.

Кроме того, папе предложили разрешить женщинам принимать сан диакона. Это дает право проводить обряды. Однако для того, чтобы служить мессы и исповедовать, этого недостаточно.

В июне папа Франциск одобрил третье издание богослужебной книги «Римский миссал». В ней был изменен итальянский текст молитвы «Отче наш». Слова «не введи нас во искушение» заменили на «не дай нам поддаться искушению».