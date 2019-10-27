Представлявшая Беларусь россиянка Алиса Маненок заняла четвертое место на конкурсе красоты «Мисс Земля 2019», финал которого состоялся 26 октября в столице Филиппин Маниле.

Она получила звание «Мисс Огонь», сообщает Belmir.by.

Титулы на Miss Earth получают четыре девушки. Главный – «Мисс Земля». На нынешнем конкурсе он достался Неллис Пиментель из Пуэрто-Рико. Второй – «Мисс Воздух» – у Эмани Дэвис из США. Третий – «Мисс Вода» – у Клары Ваврушковой из Чехии.

«Мисс Земля» – один из крупнейших конкурсов красоты в мире, включаемый в так называемую «большую четверку» наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс Мира» и «Мисс Интернешнл». Его основная тема – защита окружающей среды.

Как выяснилось, Алиса Маненок родилась в российском городе Находка, сейчас живет и учится в Казани. Однако исторической родиной считает Беларусь. В частности, вот что написала девушка накануне конкурса на своей странице в соцсети «ВКонтакте»:

«Друзья, наконец-то я могу официально анонсировать своё участие в величайшем конкурсе «Мисс Земля» 2019! И представлять я буду Беларусь! Для тех, у кого возникли некоторые вопросы, поясняю: мой отец – белорус, как в документах, так и в душе, бОльшая часть моей семьи проживает в этой прекрасной стране, и любовь моя к ней безгранична. Поэтому я безумно горда (как и мой отец), что в этот раз я буду выходить под красно-зелёным флагом и представлять мою историческую родину – Беларусь!».