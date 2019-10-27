Страны Европы, в том числе почти все соседи Беларуси, ночью в воскресенье, в 4 часа перешли на «зимнее время», переведя стрелки часов на один час назад.

Таким образом, передает «Интерфакс», с 27 октября с Украиной, Латвией и Литвой у Беларуси будет разница в один час, с Польшей — два часа. Разницы с московским временем у нашей страны по-прежнему не будет.

В настоящее время стрелки часов переводятся более чем в 70 странах. Страны Европейского Союза, большая часть которых расположена в поясе UTC+1, меньшая — в UTC и UTC+2, также пока переходят на «зимнее время».

Однако в августе 2018 года Еврокомиссия выступила с рекомендацией отказаться от сезонного изменения времени в 2019 году, чтобы государства-члены могли решить, использовать ли этот механизм. Такие рекомендации приняты по результатам массового опроса среди граждан стран ЕС, по итогам которого 80% поддержали отказ от зимнего времени.

В марте 2019 г. Европейский парламент поддержал прекращение изменения летнего времени на зимнее с 2021 года. Но это предложение еще должен обсудить Совет ЕС для выработки окончательного решения.

В северном полушарии переход на летнее/зимнее время используется почти повсеместно в США, Канаде, Мексике, а также на Кубе, в Иране, Сирии, Иордании, Ливане и Израиле. В южном полушарии стрелки переводят в Австралии, Новой Зеландии, Чили, ряде штатов Бразилии и в Парагвае.

Отказались от перехода на летнее время Япония, Китай, Индия, Сингапур и ряд других стран. В Европе на «зимнее время» не переходят Исландия, Россия и Беларусь.