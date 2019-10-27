Белорусский футболист попал в подборку «удивительных» фотографий телеканала США

Снимок с белорусским футболистом попал в подборку 28 «удивительных» спортивных фотографий второго по величине аудитории телеканала в США — CNN, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на канал.

В описании фото говорится, что на снимке «игрок сборной Беларуси Игорь Стасевич перепрыгивает голландца Френки де Йонгу во время отборочного матча Евро-2020 на стадионе «Динамо» в Минске 13 октября».

К слову, в тот день сборная Беларуси проиграла команде из Нидерландов. Матч закончился со счетом 1:2 в пользу гостей.

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