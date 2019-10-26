Инженеры из Университета Отяномидзу (Япония) разработали технологию, позволяющую создавать на поверхности жидкости фигуры и сообщения из небольших пузырей.

Как отмечает NEWSru.com со ссылкой на N+1, в настоящее время существуют методы печати на поверхности жидкости. Так, во многих кофейнях посетителям могут предложить латте с рисунком на поверхности, но эта технология применима только к этому напитку и не позволяет менять изображение. Разработка японских исследователей лишена этих недостатков – они создали кружку, в которой для создания надписей и изображений применяется электролиз воды, в результате которого образуются водород и кислород.

На дне кружки-прототипа инженера разместили массив из катодов (10 на 10 электродов), а на стенке – круговой анод в виде пленки из сусального золота. В процессе работы на нужные электроды подается напряжение, и на них образуется газ, который поднимается к поверхности в виде небольших пузырьков, которые могут составить простой рисунок, надпись или даже отобразить текущее время. На создание изображения уходит несколько секунд, а убрать его можно, подув на жидкость в кружке. Судя по демонстрационному видеоролику, система работает, если налить в кружку воду, кофе или сок, а также позволяет создать статичное изображение на поверхности желе.

Для безопасного использования кружки по основному назначению в ней также установлены два контрольных электрода (на стенке, где кружка соприкасается с губами и на ручке), которые позволяют фиксировать прикосновения пользователя и автоматически понижать напряжение на основных электродах.