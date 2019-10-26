В Гродно расследуются обстоятельства гибели 44-летней женщины, которую нашли мертвой в здании одного из цехов Гродненской табачной фабрики в пятницу вечером.

О трагическом инциденте стало известно вечером в пятницу, 25 октября. В СМИ появилась информация, что женщину, которая работала уборщицей, нашли повешенной в уборной одного из новых цехов фабрики.

«По факту обнаружения 25 октября в городе Гродно женщины, 1975 года рождения, без признаков жизни Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка», – сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

В настоящий момент продолжает свою работу следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.