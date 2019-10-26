26 октября на 55-м году жизни после продолжительной болезни скончался выдающийся белорусский композитор-песенник Олег Молчан.

Об этом сообщили в Министерстве культуры, передает БЕЛТА.

Олег Молчан окончил среднюю специальную музыкальную школу при Белорусской государственной консерватории, учился в консерватории по классу композиции.

С 1987 году он работал в Белорусской государственной филармонии, сочинял песни и песенные циклы для солистов Национального академического концертного оркестра Беларуси, хоровых коллективов и вокальных ансамблей. Международное признание обрел в период сотрудничества с ансамблем «Песняры» и его художественным руководителем, народным артистом Беларуси Владимиром Мулявиным, который высоко ценил талант композитора и специально для него ввел должность музыкального руководителя ансамбля.

Для «Песняров» Олег Молчан написал песенные циклы «Вянок», «Ave Solе, або Слова Скарыны» и множество популярных песен: «Стася», «Маргарыта», «Милая женщина», «Обманите меня», «Кума», «Юность» и другие.

Настоящим духовным гимном Беларуси стала песня Олега Молчана на стихи Янки Купалы «Малітва», которая впервые прозвучала в исполнении Владимира Мулявина, а затем неоднократно исполнялась на самых торжественных и важных государственных мероприятиях.

После ухода из ансамбля «Песняры» Олег Молчан продолжил активную творческую деятельность как композитор-песенник и аранжировщик. Созданные им песни «Дзве таполі», «Песня мая», «Родныя песні», «Карабель маей краіны» вошли в репертуар популярных творческих коллективов и исполнителей Беларуси: вокальной группы «Чистый голос», Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича, Якова Науменко, Леонида Борткевича, Анатолия Кашепарова, Олега Семенова, Ирины Видовой. Авторские программы и творческие вечера композитора неоднократно с большим успехом проходили в Белгосфилармонии и на Национальном фестивале белорусской песни и поэзии в городе Молодечно.

Творческую деятельность Олег Молчан совмещал с активной общественной работой по защите авторских прав белорусских композиторов, возглавлял авторский совет Национального центра интеллектуальной собственности и Евразийскую конфедерацию обществ правообладателей.

Композитор — обладатель медали Франциска Скорины, лауреат международных и национальных музыкальных премий и конкурсов. Прощание пройдет в большом зале Белорусской государственной филармонии 30 либо 31 октября (с учетом пожеланий вдовы Ирины Видовой и родных покойного).