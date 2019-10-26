Народная артистка Беларуси, прима Купаловского театра Зоя Белохвостик отмечает 60-летний юбилей, сообщает агентство «Минск-Новости».

Актриса родилась в столице в 1959 году. В возрасте 5 лет она впервые посмотрела спектакль «Павлинка», где участвовал ее дедушка народный артист СССР Глеб Глебов. Юная Зоя влюбилась в эту пьесу. Позже Павлинка стала самым долгоиграющим образом среди других ролей актрисы.

Зоя Белохвостик окончила Белорусский государственный театрально-художественный институт в 1982 году и начала работать в Национальном академическом театре имени Янки Купалы.

Сейчас за плечами примы более 50 ролей, сыгранных в театре и кино.