Утверждают, что високосный год очень опасный период.

Следующий 2020 год считается високосным и будет насчитывать 366 дней. В этот период могут происходить странные вещи, поэтому стоит быть осмотрительным и знать, чего точно не стоит делать в этот период, пишет znaj.ua.

По расчетам древних астрономов и математиков продолжительность года равна 365 суток и 6 часов. И для того, чтобы дополнительная четверть суток не усложняла расчеты, было решено один раз в четыре года добавлять в календарь дополнительный день — три года считалось по 365 суток, а каждый четвертый год в конце февраля добавлялись дни дополнительные.

Эксперты в области биоэнергетики называют период високосного года действительно отрицательным. Поэтому, если вас ждет какое-то важное дело именно в этом году, старайтесь не пошатнуть уверенность в себе.

Утверждают, что високосный год очень опасный период. Эксперты советуют не начинать ничего важного в этот период — бизнеса, строительства, свадьбы, масштабных покупок. В високосные годы часто происходят различные катастрофы природного характера. Каждые четыре года повышается вероятность землетрясений, ураганов, лесных пожаров.

Чего нельзя делать в високосный год:

— покупать жилье;

— менять работу;

— начинать собственное дело, потому что она может принести убытки;

— если ребенок родился в високосный год, следует брать за крестных родителей родственников по крови;

— плохая примета делать свадьбу и венчаться в високосный год;

— нельзя покупать или продавать животных.

В общении с людьми в течение високосного года в целом стоит позаботиться об отсутствии рядом энергетических вампиров.

Будет также высока вероятность наткнуться на недобросовестных клиентов, коллег, партнеров. В этот год вокруг вас станет больше людей, которые думают только о себе.

Но… Если вы человек не суеверный, то живите так, как живется и делайте, что хотите, а будет, как будет. Не даром на все случаи жизни есть замечательная поговорка: «Человек предполагает, а Господь располагает». Она актуальна в любой год, в том числе и в високосный.