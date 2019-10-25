В Забайкальском крае военнослужащий открыл стрельбу по сослуживцам, сообщает минобороны России. По информации ведомства, в результате погибли восемь человек, еще двое получили ранения.

«25 октября около 18.20 часов местного времени при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Забайкалья, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия», — говорится в заявлении министерства обороны.

«В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести», — сообщает военное ведомство. Пострадавшие доставлены в госпиталь, им оказана медицинская помощь, «угрозы жизни нет».

Минобороны уточняет, что стрелявший задержан.

Солдат мог открыть стрельбу из-за нервного срыва, «вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы», сказано в сообщении.