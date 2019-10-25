В Японии с выставки драгоценностей похитили бриллиант весом 50 карат. Об этом сообщает местный новостной портал Kyodo News со ссылкой на информацию полиции.

Алмаз, рыночная стоимость которого оценивается в 200 миллионов иен (примерно 1,84 миллиона долларов), был украден из конференц-центра Pacifico Yokohama в городе Иокогама.

По словам человека, представлявшего драгоценный камень на выставке, он заметил, что витрина разблокирована, и алмаза нет внутри, около шести часов вечера.

Исходя из показаний, полиция предполагает, что в пять часов вечера бриллиант еще был на месте, и кража произошла очень быстро.