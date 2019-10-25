В Пуховичском районе столкнулись маршрутка и тягач: травмы получили 8 человек

25 октября около 10:00 на трассе М5 Минск – Гомель столкнулись седельный тягач и микроавтобус с пассажирами. Подробности дорожно-транспортного происшествия сообщили в пресс-службе МВД, пишут Belnovosti.by.

ДТП случилось на 49-м км автодороги М5 в Пуховичском районе. Водитель грузового автомобиля МАН остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов. В это же время сзади ехала маршрутка «Мозырь – Минск», водитель которой не увидел седельный тягач впереди.

По предварительной информации, столкновение произошло из-за сильного тумана.

В результате телесные повреждения получил водитель микроавтобуса, а также 7 пассажиров маршрутки. Всего в салоне было 16 пассажиров.

На месте столкновения работают представители ГАИ, МЧС, Следственного комитета и скорой помощи.