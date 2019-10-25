Вчера, 24 октября, поздним вечером в деревне Ручаевка (Лоевский район) произошло ЧП: агрессивное животное набросилось на местных жителей.

Минувшую ночь надолго запомнят жители деревни. Все началось, когда поздним вечером тишину разорвал мужской крик, сообщают Belnovosti.by.

Агрессивная волчица напала на 57-летнего сельчанина, животное вышло из лесу неподалеку.

По словам местных жителей, волчица сначала ходила по улицам, заглядывала во дворы. Примерно в 9 часов вечера она напала на мужчину: кусала за руки, ноги, повредила также лицо и голову. Пострадавшего оперативно госпитализировали.

От клыков пострадал еще один местный жителей, его также доставили в больницу и сделали укол от бешенства.

После полуночи волчицу выгнали из деревни и застрелили.