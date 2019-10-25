В АдГ и «Левой партии» требовали снятия санкций с России, указывая на их неэффективность. Оба предложения были отклонены большинством бундестага.

Германский парламент в четверг, 24 октября, отклонил предложения «Левой партии» и партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), по изменению политики в отношении России. Проект «левых» назывался «Ослабление напряженности с Россией — нет продлению санкций против России», против него проголосовали все партии, кроме воздержавшихся представителей АдГ. В свою очередь документ АдГ под названием «За новую политику в отношении России — сотрудничество вместо конфронтации» также был отклонен. Обе инициативы сопровождались негативной рекомендацией Комитета по иностранным делам бундестага.

В своем документе «Левая партия» призвала германское правительство провести работу с ЕС для снятия экономических санкций против России, «поскольку они не являются ни эффективными, ни экономически значимыми и скорее вызывают проблемы, чем решают их». Кроме того, «левые» заявили, что федеральному правительству следует использовать форум «Петербургский диалог» в качестве двустороннего инструмента для снижения недоверия между Россией и Германией и начала «конструктивного диалога». В отношении ситуации на востоке Украины, «Левая партия» потребовала от Берлина «решительно требовать выполнения обязательств» всех сторон.

Депутаты от АдГ в своем документе требовали, среди прочего, расширения экономического сотрудничества, укрепления взаимодействия городов и дальнейшего развития германо-российского молодежного обмена, что также должно было бы помочь постепенному ослаблению существующего визового режима. В АдГ полагают, что в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) следует разработать совместный с РФ договор о безопасности в Европе. Другим требованием было возобновление российского участия в различных международных форматах диалога, из которых Россия была исключена после аннексии Крыма и начала военных действий на востоке Украины.

Правые популисты потребовали от правительства проводить в Евросоюзе работу по отмене всех санкций против России. АдГ считает, что санкционная политика ЕС в отношении РФ провалилась, а помимо прочего, участие Германии в санкционном режиме ЕС с самого начала не отвечало ее интересам.