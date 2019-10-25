В Брестском областном суде сегодня огласили приговор по резонансному делу о жестоком убийстве восьмимесячной девочки в Лунинце осенью прошлого года, сообщила БЕЛТА помощник председателя суда Снежана Гришкевич.

Обвиняемыми по делу проходили 26-летняя мать ребенка и ее 48-летний знакомый. Действия каждого из них квалифицированы как убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц (п.п. 2, 6, 13, 15, ч.2 ст.139 УК). По ходатайству обвиняемых судебное разбирательство проходило в закрытом режиме.

Суд признал фигурантов виновными по всем пунктам предъявленных им обвинений. Мать-убийцу приговорили к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мужчине назначена исключительная мера наказания в виде смертной казни — расстрела.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в установленный срок.

Трагедия произошла в Лунинце вечером 27 октября 2018 года. По данным следствия, 28-летний житель Лунинца, придя домой, обнаружил труп годовалой дочери с признаками насильственной смерти. В это время в квартире находились мать ребенка и знакомый семьи. Оба были пьяны. В момент задержания у хозяйки квартиры было 1,6 промилле алкоголя, у гостя — 1,2. Фигуранты беспричинно, способом, заведомо сопряженным с причинением особых страданий, нанесли девочке не менее 46 травматических воздействий.

Известно, что семья состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. В семье воспитывается двое старших детей — мальчики 4 и 6 лет.