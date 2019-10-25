На полигоне под Борисовом успешно прошли пуски модернизированной противотанковой управляемой ракеты 9М113М по бронированным объектам. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Ракета 9М113М является модернизированным вариантом ракеты противотанкового ракетного комплекса «Конкурс», который за счет простоты своей конструкции и удобства эксплуатации получил распространение и принят на вооружение во многих странах мира.

В результате модернизации ракета получила дополнительный кумулятивный заряд, увеличение массы на 2 кг., увеличение бронепробиваемости с 250 мм до 375 мм (под углом 60°), гарантированное преодоление динамической защиты.

9М113М взаимозаменяема с ракетами комплексов «Конкурс» и «Фагот» с точки зрения использования контрольно-проверочной аппаратуры и многоразовых пусковых установок. Боевым расчетам для применения модернизированных ракет не требуется дополнительного обучения.

Малые габариты ракетного комплекса и автономность пусковой установки позволяют использовать для транспортирования практически любые транспортные средства, включая различные виды бронемашин, автомобили «джип» и мотоциклы с коляской. Комплекс может использоваться в возимом и переносном вариантах. Боевой расчет 2 человека. Все это обеспечивает скрытность применения противотанкового ракетного комплекса и его высокую эффективность.

Управляемая ракета предназначена для поражения бронетехники, живой силы, ДОТов, объектов ПВО и вертолетов на дальностях до 6 км, бронепробиваемостъ до 950 мм за динамической защитой (под углом 90°).