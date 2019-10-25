Прокурор попросил смягчить приговор бывшему начальнику ГУПР Мингорисполкома – отменить конфискацию имущества, но срок оставить прежним.

Минский городской суд сократил срок наказания экс-начальнику ГУПР Мингорисполкома Андрею Доморацкому с 12 лет лишения свободы до семи лет, передает Sputnik в пятницу из зала суда.

Сегодня Минский городской суд возобновил рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке в отношении бывшего начальника ГУПР Андрея Доморацкого. Перерыв был объявлен после выступления адвокатов обвиняемого, которые убеждали суд отменить в отношении него приговор суда Центрального района Минска.

Сегодня в суд был вызван представитель Комитета государственного контроля Беларуси, который подтвердил, что премия за 2017 год Доморацкому была выплачена незаконно. Обвинение настаивает на том, что премию нельзя было выплачивать, так как доходы от деятельности ГУПР были ниже, чем рост заработной платы.

Выступая сегодня в суде, прокурор заявил, что факт взятки Доморацкому в два этапа в размере 2,5 тысячи долларов был доказан. По словам прокурора, свидетель Володько об этом написал в явке с повинной.

Гособвинитель подчеркнул, что взятка передавалась в условиях конспирации и отсутствие других доказательств, кроме показаний Володько, не значит, что ее не было.

Вместе с тем прокурор попросил суд смягчить приговор Доморацкому в части конфискации имущества, но оставить срок и штраф в размере более 70 тысяч долларов.

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по данному делу. Самого Доморацкого в суде нет. Мать подсудимого Валентина Доморацкая разрыдалась в зале судебных заседаний, пока судебная коллегия находилась в совещательной комнате. Затем взяла мобильный телефон и начала читать «Реквием» Ахматовой.

Судебной коллегии понадобилось около часа, чтобы вынести решение по делу Доморацкого.

Суд принял решение изменить приговор суда перовой инстанции от 5 июля 2019 года. Согласно его решению, по 430-й статье (получение взятки) снижен срок наказания с 10 до 6 лет, по ст. 424 (превышение служебных полномочий) – с пяти до двух лет. В итоге ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Кроме этого, суд отменил конфискацию имущества, но оставил штраф в размере трех тысяч базовых величин, что составляет около 40 тысяч долларов.

Приговор, вынесенный сегодня судом высшей инстанции в отношении Доморацкого, с момента провозглашения вступил в законную силу. У сторон есть право подать жалобу в порядке надзора в Верховный суд.