В Беларуси с 1 ноября вырастут цены на многие сигареты, а на некоторые — упадут. При этом в продаже появятся новые марки.

Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам.

Гродненская табачная фабрика «Неман» с 1 ноября поднимает цены на многие марки сигарет. К примеру, Cooper Gold, Cooper, Cooper Blue, Cooper Silver подорожают на 10 копеек — до 2,4 рубля.

При этом Kent Double Mix, Kent Feel, Kent Feel Aroma, Kent Feel Aurum, Kent Mix Purple Fresh подешевеют с 3,2 до 3,19 рубля.

В продаже появятся сигареты NZ SAFARI MS, которые будут стоить 1,16 рубля, а также COOPER super slims blue, COOPER nano black, COOPER nano white, COOPER nano silver (их стоимость — 2,3 рубля), Kent Mix Red Breeze (3,2 рубля), Rothmans Demi Click Coral (2,15 рубля).

Компания «Табак-инвест» с 1 ноября будет продавать новые сигареты — Kalipso Special Gold Slim, Kalipso Special Gold Super Slim (2,05 рубля).

Вырастут цены, к примеру, на LD Club Lounge (с 2,33 до 2,36 рубля), LD Impulse Compact (с 2,35 до 2,38 рубля), Monte Carlo Red, Monte Carlo Blue — с 2,42 до 2,45 рубля, Monte Carlo Compact Blue, Monte Carlo Compact Blue 100’s, Monte Carlo Compact Silver (с 2,1 до 2,15 рубля).

Предприятие «Беларусьторг» повысит цены в том числе на KENT MODE BLUE, KENT MODE SILVER (с 3,15 до 3,19 рубля). При этом KENT DOUBLE MIX подешевеют с 3,2 до 3,19 рубля.