Причиной смерти 18-летнего студента в Гродно могла стать молниеносная форма менингококковой инфекции. Об этом БЕЛТА сообщил главный врач Гродненской областной инфекционной клинической больницы Сергей Тихонович.

Студент одного из университетов Гродно поступил в больницу около 15 часов 24 октября. Накануне вечером у молодого человека поднялась температура. Когда парню стало плохо, сестра вызвала скорую помощь.

«В больницу молодой человек попал в тяжелом состоянии. Из приемного покоя молодого человека сразу доставили в реанимацию. К сожалению, реанимационные мероприятия успеха не принесли. Точную причину установит экспертиза, мы же предполагаем молниеносную форму менингококковой инфекции», — рассказал Сергей Тихонович. Он подчеркнул, что сейчас создана специальная комиссия главного управления здравоохранения облисполкома. Будет дана оценка оказанию медицинской помощи на всех этапах.

Молниеносная форма менингококковой инфекции — достаточно редкий случай, при котором велика вероятность летального исхода. При этом смерть может наступить в течение нескольких часов. Специалисты отмечают, что менингококк, хоть и заразная болезнь, мало контагиозен. Во внешней среде вирус быстро погибает. Это значит, заразиться можно только при очень тесном контакте с носителем.