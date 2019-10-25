Когда граждане жалуются на хамство милиции это одно, а когда сами милиционеры жалуются на милиционеров – это уже совсем другое.

Демотиваторы в работе сотрудников органов внутренних дел изучал в ходе специального исследования доцент факультета повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров Академии внутренних дел, кандидат юридических наук Александр Кривонощенко. Результаты исследования опубликованы в журнале «Вестник Академии МВД».

Нам кажется, что у милиции есть все – высокие зарплаты, ранние пенсии, длительные отпуска, специальное медобслуживание, льготные кредиты на жилье и «быстрая очередь», однако сами милиционеры считают совсем не так. 73% респондентов в ходе опроса ответили, что система мотивации сотрудников органов внутренних дел на длительное и эффективное прохождение службы в Беларуси не сформирована.

«Представляется, что полученный результат свидетельствует о серьезной проблеме, имеющей место в настоящее время в сфере мотивации сотрудников ОВД. Данная проблема может быть связана с феноменом наличия внутренней психологической установки работников на непродолжительную трудовую деятельность в конкретной организации. Такие работники трудятся с намерением достичь определенного этапа (окончания срока контракта, достижения определенного возраста или срока трудового стажа), после чего уволиться», – пишет автор исследования Кривонощенко.

В качестве основного демотиватора 68 % опрашиваемых указали отсутствие уверенности в стабильности и длительности трудовых отношений. То есть милиционеры, как и большинство работающих белорусов, боятся быть уволенными в любой момент. С одной стороны, для управления ведомством это хорошо — сотрудники становятся понятливыми, покладистыми, безотказными и молчаливыми. Они не служат, а выслуживаются. С другой стороны, они временщики, которым до лампочки, что происходит.

К наиболее деструктивным факторам в сфере мотивации сотрудники ОВД отнесли:

— необходимость выполнения служебных обязанностей сверх установленного рабочего времени (63 %),

— неуважительное отношение руководителей к сотрудникам (59 %)

— недостаточный уровень оплаты труда (58 %).

То есть хамство и самодурство начальства беспокоит сотрудников внутренних дел даже больше, чем зарплата.

В опросе приняли участие 145 респондентов, в числе которых были как руководители, занимающие должности начальников служб и подразделений, заместителей начальников и начальников РУГО-РОВД, так и лица рядового и младшего начальствующего состава.