Китайским ученым удалось расшифровать структуру вируса африканской чумы свиней, пишет agronews, ссылаясь на исследования, опубликованные в журнале Science.

В научном исследовании участвовали представители Института биофизики Китайской академии наук, Харбинского научно-исследовательского института ветеринарии, Китайской академии сельскохозяйственных наук, Шанхайского научно-технического университета, а также других вузов.

Эта совместная работа приведет к раскрытию всех способов передачи вируса, а также поможет разработать четкую стратегию защиты от африканской чумы свиней.

НК-содержащий вирус является самым крупным из описанных учеными. Его диаметр составляет около 260 нанометров. Это практически в 10 раз больше диаметра вируса гепатита A. Возбудитель заболевания устойчив во внешней среде. Он может оставаться жизнеспособным на протяжении нескольких месяцев. Из-за этого его распространение весьма проблематично контролировать.

На данном этапе группа ученых на стадии изучения ядра вируса.