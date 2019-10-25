Более 200 неиспользуемых подвальных, полуподвальных и цокольных помещений предлагаются для хранения велосипедов зимой, сообщили «Минск-Новости» в комитете государственного имущества Мингорисполкома.

— Велосезон подходит к концу, и многие столкнутся с проблемой — где хранить велосипед зимой? Можно использовать для этих целей балконы или пристроить двухколесный транспорт непосредственно в квартире, но это не самые удобные варианты. Тем более если велосипедов в семье несколько, — говорит председатель комитета «Минскгоримущество» Галина Степуренко. — На некоторых городских автостоянках оборудованы велопарковки закрытого типа, но их пока немного. Знаю, что были предложения оборудовать площадки для хранения велосипедов на придомовых территориях, но это земли общего пользования — их предоставление возможно только через аукцион. Мы предлагаем более простой вариант — использовать пустующие подвальные, полуподвальные, цокольные помещения, а также объекты гражданской обороны, которые сегодня не востребованы в других направлениях бизнеса. Согласно законодательству, такая недвижимость может предоставляться без аукциона и по минимальной ставке аренды, а также в безвозмездное пользование — под оформленные договором обязательства по созданию рабочих мест. Важно, чтобы помещения не простаивали, а приносили пользу и людям, и экономике города.

По предварительным подсчетам, подобных помещений коммунальной собственности в городе сейчас 236. Их общая площадь — около 25 тыс. кв. м. Есть и небольшие помещения (от 2 до 10 квадратов), и довольно крупные — более 800–900 кв. м. В скором времени подробная информация об этой недвижимости будет размещена на сайте Мингорисполкома www.minsk.gov.by под специальной рубрикой.

— Свои предложения мы направили районным администрациям, ГПО «Минское городское жилищное хозяйство» и балансодержателям имущества. Будем рады, если откликнутся представители бизнеса, индивидуальные предприниматели, студенты. Для них это и дополнительные рабочие места, и возможность реализовать новые направления деятельности. Ведь предоставляя услуги по хранению велосипедов, вполне можно помогать и с их ремонтом, например подклеить камеру или смазать цепь, — считает Г. Степуренко.