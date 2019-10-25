В интервью TUT.BY Дирк Шубель рассказал, что мешает подписать соглашение об упрощении визового режима завтра.

В конце сентября президент Беларуси одобрил проекты соглашений с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии. После соглашения рассматривали органы Совета Евросоюза.

Дирк Шубель говорит, что сегодня соглашение об упрощении визового режима уже прошло все стадии согласования и готово к подписанию, но отмечает, что есть одно но.

— Должен отметить, что соглашение по упрощению визового режима связано с соглашением по реадмиссии, и оба соглашения должны вступить в силу одновременно. Процедуры со стороны ЕС немного сложнее, нежели с белорусской стороны — Беларусь — одна страна с централизованной системой управления, а ЕС состоит из 28 стран. Кроме того, некоторые страны Евросоюза входят в Шенгенскую зону, и между ними нет никакого контроля на границе, а есть те, что не входят, и соглашение по упрощению визового режима касается в основном стран Шенгенской зоны. Могу сказать, что соглашение по упрощению визового режима прошло процедуры согласования в Евросоюзе и готово к подписанию. Что касается соглашения о реадмиссии, то здесь ситуация несколько другая оно касается также некоторых стран не Шенгенской зоны, поэтому процесс согласования более длительный. Мы пытаемся его ускорить, чтобы выйти на подписание как можно быстрее, — рассказал Дирк Шубель.

После подписания Европейский парламент дает согласие на заключение соглашений. Затем Совет Европейского союза принимает решение о заключении обоих соглашений. Оба соглашения вступают в силу одновременно в первый день второго месяца после даты, когда стороны проинформируют друг друга о завершении процедур ратификации.

Успеют ли стороны подписать соглашения и обменяться ратификационными грамотами к декабрю (Если это произойдет позже, то в Евросоюзе успеют вступить в силу новые правила и стоимость «шенгена» вырастет до 80 евро для всех стран, прежде чем снизится для белорусов до 35 евро со вступлением в силу двустороннего соглашения. — Прим.TUT.BY), дипломат ответить не смог.

— Я не могу назвать конкретные даты, но со своей стороны мы постараемся сделать все как можно быстрее, чтобы в ближайшем будущем вы услышали хорошие новости.