Проект бюджета на следующий год должен принять еще нынешний состав парламента, но пока документ к депутатам не поступил.

Ключевые параметры главного финансового документа страны публикует журнал Минфина «Финансы, учет, аудит». Впервые за несколько лет бюджет будет дефицитным. Но, комментируя подходы к формированию бюджета-2020, начальник главного управления бюджетной политики Минфина Елена Печень заверяет, что бюджет станет еще более социально ориентированным.

Бюджет традиционно рассчитан по консервативному сценарию развития экономики: рост ВВП заложен на уровне 1,9%, инфляция — 5%, цена нефти — 60 долларов за баррель. Среди факторов, негативно влияющих на доходы бюджета, отмечают российский налоговый маневр, снижение с 2,5 до 2 раз предельного коэффициента к ставкам местных имущественных налогов. Ставки остальных налогов будут проиндексированы на прогнозную инфляцию — 5%. А вот акцизы вырастут — такие обязательства Беларуси в ЕАЭС, что может увеличить цены в первую очередь на сигареты и алкоголь.

В итоге доходы консолидированного бюджета в 2020 году практически не изменятся по сравнению с нынешним годом и составят 39,5 млрд рублей (25,4 млрд рублей — республиканского). Расходы прогнозируются в сумме 40,9 млрд рублей.

Одним из важнейших направлений расходов Минфин называет «обеспечение приемлемого уровня оплаты труда». Планируемый объем средств на это — 15 млрд рублей, дополнительно по сравнению с 2019 годом на зарплаты пойдет 1,8 млрд рублей. Это должно позволить удержать зарплаты бюджетников на уровне 80% от средней по экономике и выполнить обещанное повышение зарплат педагогов и медиков.

Дополнительные средства потребуются и на то, чтобы дотянуть пенсии до 40% от средней зарплаты, что в 2019 году сделать не удалось. Расходы на это полностью заложены в расходную часть бюджета. В нынешнем году при дефиците средств в Фонде соцзащиты, из которого и выплачивают пенсии, правительству разрешено направить туда из бюджета до 590 млн рублей, в 2020 году в ФСЗН в виде субвенций направят около 2 млрд рублей.

В бюджете заложены средства на продление финансирования «семейного капитала» (22,5 тысячи рублей на получателя, всего — 350 млн рублей). На единовременную матпомощь ветеранам к 75-летию победы в Великой Отечественной войне направят 18 млн рублей (примерно на 22 тысячи человек).

Практически вдвое, до 222 млн рублей, увеличатся выплаты адресных субсидий гражданам по кредитам в рамках указа 240, по которому строятся основные категории льготников, в том числе многодетные и силовики.

На погашение и обслуживание госдолга, а это один из приоритетов бюджета-2020, будет направлено 8,7 млрд рублей. Только обслуживание долгов обойдется в 2,7 млрд рублей. При этом Минфин планирует на будущий год несвязанные заимствования на 1,950 млн долларов за счет размещения облигаций на внешнем (1,350 млрд долларов) и внутреннем (600 млн долларов) финансовых рынках. Эти деньги пойдут на погашение долгов. На это же пойдут остатки средств бюджета-2019 (1,1 млрд рублей) и возвращенные предприятиями кредиты (525,3 млн рублей).

Дефицит республиканского бюджета составит около 1 млрд рублей, из них 870 млн рублей профинансируют за счет внешних займов на инвестпроекты (это в основном соцпроекты в образовании, здравоохранении, ЖКХ, займы на которые гасит бюджет).