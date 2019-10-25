В Министерстве инфраструктуры намерены запустить речные перевозки из Беларуси к Черному морю через Украину во второй половине 2020 года.

Украина планирует развивать внутренние пути и работать с Беларусью, Польшей и Грузией. Таким образом надеются совместить Черное, Балтийское и Каспийское море, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Он выразил надежду, что со второй половины 2020 года стартуют первые перевозки внутренним водным транспортом из Беларуси до Черного моря, передает «Ежедневник» со ссылкой на 24tv.ua.

Для реализации этого проекта в Украине будут проводить работы по дноуглублению на реках, в частности на Днепре. Это должно привести к росту объемов грузоперевозок по Днепру. Кроме того, в правительстве ожидают принятия законов о внутреннем водном транспорте.

Идею объединения водных путей от Черного до Балтийского моря высказывал также премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он добавил, что правительство готово выйти за рамки, в которых страна находилась ранее.