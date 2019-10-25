Беларусь и Казахстан договорились о поставке нефти и приступают к коммерческим переговорам. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, передает БЕЛТА.

«Нам удалось согласовать на ведомственном уровне текст межправсоглашения. Сейчас оно будет проходить внутригосударственное согласование, но мы уже договорились, что, не ожидая его подписания, приступаем непосредственно к коммерческим переговорам с участием субъектов хозяйствования», — рассказал Андрей Рыбаков.

По его словам, переговоры проведут на площадках белорусского концерна и Министерства энергетики Казахстана, которые и будут их курировать. «Надеемся, что в ближайшее время найдем взаимоприемлемые формы сотрудничества уже в виде конкретных контрактов и реализуем планы по переработке нефти из Казахстана на наших нефтеперерабатывающих заводах», — добавил председатель «Белнефтехима».

Коммерческую составляющую предстоящих переговоров он раскрывать не стал, пояснив, что «она требует тишины». «Ее результаты мы все ощутим, они, безусловно, должны быть взаимовыгодными», — подчеркнул Андрей Рыбаков.

Если переговоры завершатся успешно, казахстанская нефть поступит в Беларусь, но в каких объемах и по каким ценам, еще предстоит определить. Эти аспекты не отражены в межправительственном соглашении. Также стороны еще обсуждают, каким образом поставлять нефть в Беларусь. «Все логистические цепочки будут разложены и просчитаны. Объемы будут согласовываться каждый год», — добавил председатель концерна.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра энергетики Казахстана Каната Бозумбаева, с белорусской стороной согласованы основные параметры соглашения по поставкам нефти и нефтепродуктов. «Да, мы согласовали основные параметры соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов. Точка. Согласовали соглашение, в основном текст. Можно сказать, что 100% согласовали», — сказал Канат Бозумбаев. Он отметил, что в соглашении не будут указаны конкретные объемы поставок, но «будут правила, условия, как это будет делаться». «Мы предоставим белорусским партнерам возможность проведения переговоров с нашими нефтедобывающими компаниями, прежде всего это наши компании на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане», — уточнил глава Минэнерго. Он отметил, что с белорусской стороной удалось достичь соглашения о невозможности реэкспорта нефтепродуктов.