Белоруска Арина Соболенко (14 WTA) вышла в полуфинал малого Итогового турнира в Чжухае.

Как сообщает «Прессбол», в заключительном матче группового раунда наша соотечественница обыграла бельгийку Элис Мертенс (18) — 6:4, 3:6, 7:5.

Арина Соболенко (Беларусь, 14) — Элис Мертенс (Бельгия, 18) — 6:4, 3:6, 7:5

Группа «D»: Соболенко — 2 очка (2 игры), Мертенс — 1 (2), Саккари — 0 (2).

Полуфинальные матчи пройдут 26 октября, решающий поединок состоится 27 октября. Общий призовой фонд турнира в Чжухае составляет более $2,4 млн.