Первый зампред правительства Беларуси Александр Турчин принял участие в открытии беспошлинного павильона белорусских товаров на территории АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос».
Информация об этом размещена на сайте акимата Алматинской области.
Сообщается, что компания «Энерго-Оил» Алексея Олексина через павильон будет торговать продукцией более 20 крупнейших производителей Беларуси.
Казахским потребителям будет предлагаться детское питание, готовые завтраки, шоколад и другие кондитерские изделия, напитки, паштеты, кофе, сгущенное молоко и многое другое.
По словам Александра Турчина, открытие павильона стало первым шагом в долгосрочном сотрудничестве.
Турчин отметил, что такой маркетинговый ход позволит уже в самой ближайшей перспективе рассматривать вопрос создания совместных производств с Казахстаном.
Он заметил, что для Беларуси очень важны экономическое сотрудничество и дружественные связи с Казахстаном.
Аким Алматинской области Амандык Баталов также подтвердил заинтересованность Казахстана в дальнейшем укреплении взаимодействия с Беларусью.
Амандык Баталов выразил надежду, что Беларусь, с учетом сбыта, построит в «Хоргосе» собственные производства.