Первый зампред правительства Беларуси Александр Турчин принял участие в открытии беспошлинного павильона белорусских товаров на территории АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос».

Информация об этом размещена на сайте акимата Алматинской области.

Сообщается, что компания «Энерго-Оил» Алексея Олексина через павильон будет торговать продукцией более 20 крупнейших производителей Беларуси.

Казахским потребителям будет предлагаться детское питание, готовые завтраки, шоколад и другие кондитерские изделия, напитки, паштеты, кофе, сгущенное молоко и многое другое.

По словам Александра Турчина, открытие павильона стало первым шагом в долгосрочном сотрудничестве.

Турчин отметил, что такой маркетинговый ход позволит уже в самой ближайшей перспективе рассматривать вопрос создания совместных производств с Казахстаном.

Он заметил, что для Беларуси очень важны экономическое сотрудничество и дружественные связи с Казахстаном.

Аким Алматинской области Амандык Баталов также подтвердил заинтересованность Казахстана в дальнейшем укреплении взаимодействия с Беларусью.

Амандык Баталов выразил надежду, что Беларусь, с учетом сбыта, построит в «Хоргосе» собственные производства.