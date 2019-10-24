Возбуждено уголовное дело против мужчины, который сжег костел XIX века во время уборки мусора

Уголовное дело об уничтожении историко-культурной ценности возбуждено в отношении жителя Городокского района, сжегшего весной деревянный костел XIX века.

Костел Петра и Павла в деревне Ремни Городокского района, построенный в 1896 году, сгорел 17 апреля, пишут «Народныя навіны Віцебска». Как позже выяснится, очаг возгорания находился в 20 метрах от заброшенного храма.

Следователи установили, что рядом проживает 40-летний мужчина, который в тот день выжигал сухую траву. В связи с тем, что в тот день ветер был в сторону храма, мужчина поливал водой траву, чтобы ограничить зону выжигания. Однако ветер перебросил пламя и стены постройки загорелись. После этого сельчанин вызвал пожарных.

Памятник архитектуры был внесен в Государственный список историко-культурных ценностей, и ему была присвоена 3 категория. Согласно заключению экспертизы стоимость исторического здания составляет более 70 000 рублей.

В результате в отношении жителя Городокского района возбудили уголовное дело по части 2 статьи 345 УК — уничтожение историко-культурных ценностей по неосторожности, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.