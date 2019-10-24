В Вольске на цементном заводе Холсим произошел крупный выброс нефтепродуктов в Волгу. Масляные пятна растянулись по реке на многие километры, сообщает Росбалт со ссылкой на Volskweek.

Выброс произошел 22 октября. Заметив масляные пятна на Волге, местные жители обратились в экологическое движение «Чистая Волга».

Нефтепродукты выливались из трубы завода около суток. В результате пятна протянулись по Волге на многие километры. Часть нефтепродуктов с волнами выплеснулась на берег.

Днем сотрудники завода выставили на месте утечки заградительные боны. Но к этому времени большой объем нефтепродуктов уже вышел далеко за пределы Вольского района. Оценить настоящие масштабы ЧП невозможно.

Минприроды направило запрос в саратовский Росприроднадзор. Ведомство должно провести проверку на заводе и выяснить причину ЧП. По ее итогам будет принято решение о наказании предприятия за экологический ущерб, нанесенный Волге.