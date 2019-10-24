В Речицком районе покончил с собой сотрудник милиции. Его труп 23 октября на берегу Днепра нашел рыбак. Тело висело в петле. На место выбыла следственно-оперативная группа.

Оперативники установили личность погибшего. Им оказался 36-летний милиционер, проживавший в Речице. По предварительной информации, мужчина покончил с собой на фоне сильных переживаний, связанных со смертью отца от болезни, сообщает Следственный комитет.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства смерти милиционера. Сообщается, что на службе он имел положительные характеристики.