В Казахстане с официальным визитом находится Александр Лукашенко.

Сегодня в Нур-Султане торжественно открыли новое здание белорусского посольства. Символическую красную ленточку разрезали заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр и заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин.

Казахские СМИ сообщили, что новое здание посольства Беларуси состоит из административного здания, включающего в себя зал приемов, конференц-зал, переговорные помещения, кабинеты сотрудников, библиотеку, а также жилого дома с десятью квартирами и двумя гостиничными номерами, подземного паркинга и резиденции посла Республики Беларусь. Территория комплекса – почти 9 тысяч квадратных метров.

Александр Лукашенко на церемонии открытия посольства не присутствовал. Сразу после прилета в Нур-Султан (в аэропорту его встречал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев) Александр Лукашенко возложил венок к монументу «Защитники Отечества». Завтра, 25 октября, главы государств проведут переговоры.